منظمة الصحة العالمية تهدف الى تطعيم 70٪؜ من السكان في كل دولة

2021/07/21 | 10:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعكشف رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن هدف الصحة العالمية في مجال مكافحة فيروس كورونا، هو تطعيم 70٪ من السكان في كل دولة بحلول سبتمبر 2022. وأضاف تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "لا يوجد لقاح ضد فيروس نقص المناعة البشرية، ومرض ألزهايمر، وكذلك ضد قائمة طويلة جدا من الأمراض.ولكن بالنسبة لمرض كوفيد، تبدو كل الأمور بشكل مختلف ،مشيرا الى ان"الوباء يمكن أن يصبح تحت سيطرتنا". وشدد على ضرروة أن "تتوفر كل الأمور الضرورية، لإنقاذ حياة البشر،مؤكدا ان"هدف المنظمة هو تحقيق التعافي العالمي ووضع نقطة النهاية لهذا الوباء ولتحقيق هدف تطعيم 70٪ من السكان بحلول سبتمبر، سنحتاج إلى 11 مليار جرعة من اللقاحات". وأكد أنه" يجب تنفيذ تدابير عاجلةلكن تجري حاليا أزمة غير مسبوقة، وهي تتطلب اجراءات غير مسبوقة".

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