شاهد.. العثور على سمكة ضخمة نادرة على أحد شواطئ أمريكا

2021/07/21 | 10:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انجرفت سمكة ملونة كبيرة إلى الشاطئ على ساحل ولاية أوريغون الأمريكية الأسبوع الماضي، فيما وصفه مسؤولو أحواض السمك بأنه حدث نادر.

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