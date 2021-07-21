الرافدين يصدر توضيحا بشأن فتح حسابات التوفير والجاري للمواطنين

2021/07/21 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدر مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، توضيحاً بشأن فتح حسابات التوفير والجاري للمواطنين.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه أن "فتح حسابات التوفير والجاري للمواطنين يكون في فروع المصرف وذلك لايداع اموالهم في المصرف بدلا من اكتنازها في المنازل والحصول على العوائد المالية المجزية".واضاف أن "ادارة المصرف قررت زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة ستة أشهر لتصبح 4.5 بالمئة، كذلك زيادة نسبة الفائدة على الودائع الثابتة لمدة سنة لتكون 5.5 بالمئة".وتابع أنه "تم زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة سنتين لتصبح 6.5 بالمئة".

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