انخفاض حاد لقيمة البيتكوين لأول مرة منذ شهور

2021/07/21 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

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من جديد انخفضت قيمة العملة الإلكترونية الرقمية البيتكوين إلى قيمة غير مسبوقة منذ شهور، و يأتي ذلك في الوقت التي تتعرض فيه العملات الرقمية بشكل عام و البيتكوين بشكل خاص إلى مجموعة من الهزات و صلت إلى ذروتها مع الحرب التي تخوضها الصين ضد تعدين العملات الرقمية.

و يشير موقع Coin Desk المتخصص فقد انخفضت قيمة البيتكوين إلى مستوى أدى من 30.000 دولار أمريكي، حيث وصلت بالضبط إلى غاية اللحظة إلى 29.706 دولار أمريكي، حيث تم قفل البيتكوين في النطاق السعري الواسع من 30،000 دولار إلى 40،000 دولار منذ منتصف مايو ، وكسر لفترة وجيزة أقل من علامة 30،000 دولار في 22 يونيو.



تم تداول العملة المشفرة بشكل عابر عند 29،700 دولار في اليوم بعد أن أمر بنك الشعب الصيني المؤسسات المالية الرئيسية في البلاد بذلك.



التوقف عن تسهيل معاملات التشفير.

و يبدو أن الانتظارات حول مستقبل البيتكوين ما زالت سلبية، حيث من المتوقع أن تنزل قيمة العملة الرقمية الأهم في العالم أكثر من ذلك، و حتى بالنسبة لدولة السلفادور التي أعلنت في وقت سابق عن اعتمادها البيتكوين كعملة رسمية، فإنها قوبلت برفض من البنك الدولي، حيث قال ناطق باسم البنك الدولي:"نحن ملتزمون بمساعدة السلفادور بعدة طرق بما في ذلك شفافية العملة والعمليات التنظيمية". "على الرغم من أن الحكومة قد اتصلت بنا للحصول على المساعدة بشأن البيتكوين، إلا أن هذا ليس شيئًا يمكن للبنك الدولي دعمه نظرًا لأوجه القصور البيئية والشفافية".

و من الواضح أن البيتكوين يواجه صعوبات كبيرة من خلال حملة التضيقات عليه، ما قد يتسبب في تواصل نزول قيمته إلى قرابة 22.000 دولار أمريكي.

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