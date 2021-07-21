2021/07/21 | 11:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ضابط في الشرطة الإيرانية اثر إطلاق “مثيري شغب” النار، وفق الإعلام الرسمي، في محافظة خوزستان (جنوب غرب) التي تشهد منذ نحو أسبوع احتجاجات على خلفية شح المياه.وأوردت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا” بعيد منتصف الليل أن الضابط قتل “إثر … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل ضابط شرطة بإطلاق نار من “مثيري شغب” في جنوب غرب إيران) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل ضابط شرطة بإطلاق نار من “مثيري شغب” في جنوب غرب إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).