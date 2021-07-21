مصرع 12 شخصا جراء سيول اجتاحت مترو أنفاق في الصين

2021/07/21 | 11:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم لوري تشن وبيي سيو لقي 12 شخصا حتفهم بعد أن اجتاحت السيول مترو أنفاق في مدينة تشنغتشو بوسط الصين، فيما انتشرت صور مروعة لركاب يصارعون المياه التي غمرتهم حتى أكتافهم داخل عربة قطار.وفيما فاضت مياه السدود والأنهر جراء … Readmore

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