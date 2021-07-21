الرافدين: زيادة الفوائد على الودائع والعوائد مجزية

2021/07/21 | 11:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، رفع نسب الفائدة على الودائع في حسابته لتشجيع المواطنين على إيداع أموالهم.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، إن “فتح حسابات التوفير والجاري للمواطنين يكون في فروع المصرف وذلك لإيداع أموالهم في المصرف بدلاً من اكتنازها في المنازل والحصول على العوائد المالية المجزية”.وأضاف ان “زيادة نسبة الفائدة […]

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