توسيع تعاون الجيش والبيشمركة لملاحقة بؤر الإرهاب وسد الفراغات الأمنية

2021/07/21 | 11:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مسؤول أمنى إن الاجتماعات المشتركة بين قوات الجيش والبيشمركة أثمرت عن اتفاق جديد لتشكيل قوات مشتركة إضافية، تعمل على سد الفراغات الأمنية، التي تتحرّك من خلالها عناصر الإرهاب والجهات الخارجة عن القانون.

وأكد أن الحكومة العراقية تريد زيادة التعاون، كون الملف الأمني يحتاج إلى تنسيق واسع، لمواجهة التحديات وضبط الفراغات الأمنية، كاشفاً عن أن تشكيل القوات المشتركة يحظى بدعم من التحالف الدولي.



وأضاف: نسعى لاستمرار التعاون الأمني، وستكون لنا اجتماعات مشتركة لاحقة تبحث التطورات الميدانية ونتائج التنسيق الأمني المشترك.

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