2021/07/21 | 11:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعمت الصحيفة أن حكومة مصطفى الكاظمي تحاول جاهدة لاستعادة العراق أمنه واستقراره، ودرء الأخطار عنه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة اماراتية تكيل المديح لحكومة الكاظمي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة اماراتية تكيل المديح لحكومة الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).