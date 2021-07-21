بعد تصريحاته بشأن قبرص.. فرنسا تتهم إردوغان بـ

2021/07/21 | 11:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت فرنسا الأربعاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالاستفزاز بعد دعوته لحل قائم على دولتين في قبرص، خلال زيارة له للشطر الشمالي الذي تسيطر تركيا من الجزيرة المتوسطية.

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