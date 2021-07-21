النيران تلتهم سوقا في العاصمة بغداد (فيديو)

2021/07/21 | 11:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الدفاع المدني، الاربعاء، من انقاذ عمال مخبز بعد اندلاع حريق داخل سوق الشرطة الرابعة جنوب غربي بغداد .

وذكرت المديرية في بيان تلقى NRTعربية، نسخة منه، (21 تموز 2021)، ان "النيرن اتت على عدد من المحال التجارية في ساعات الفجر الأولى من صباح هذا اليوم الاربعاء فيما تسارعت فرق الدفاع المدني الى تطويق وعزل النيران وابعدت خطرها عن الشواغر القريبة من موقع الحادث من ابنية ومحال تجارية داخل السوق".

واضاف البيان، ان "الاضرار الناتجة عن الحريق مادية فقط، دون تسجيل اصابات بشرية "، مشيرا الى انه "على اثر ذلك طلب الدفاع المدني بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل السوق".

N.A

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