2021/07/21 | 11:28 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه مدير دائرة صحة كربلاء صباح الموسوي، اليوم الأربعاء، تحذيراً جديداً حول خطورة موجة الجائحة، داعياً إلى الالتزام بأربعة إجراءات للنجاة من “المعركة الأشرس”.وقال الموسوي في بيان، انه “تحدثنا إليكم سابقاً، وشرحنا لكم، وحذرناكم بكل صدق وأمانة بأننا نواجه أشرس معركة، وأشرس عدو، لا يفرق بين كبير وصغير، ولا بين امرأة أو رجل ولا بين فقير أو غني”.وأضاف، “أنني أطلب منكم اليوم مرة أخرى ونحن في عامنا الثاني في مواجهه وباء كورونا أن نتكاتف معاً، وأن نعمل معاً، وأن يسند أحدنا الآخر كي نحافظ على أحبتنا، ونحتفظ بأعزائنا، وأن لا نفقد آباءنا وأمهاتنا وفلذات أكبادنا”.وتابع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسؤول في الصحة: نواجه المعركة الأشد شراسة..



وقد نغرق جميعاً عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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