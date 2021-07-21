2021/07/21 | 11:29 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزيرة دولة آسيوية تفرض ضريبة على من يرغب في التقاط سيلفي معها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/21 | 11:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة دولة آسيوية تفرض ضريبة على من يرغب في التقاط سيلفي معها) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة دولة آسيوية تفرض ضريبة على من يرغب في التقاط سيلفي معها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).