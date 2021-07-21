دعوة أم (بزنس)؟! - حسن مدن

2021/07/21 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن دعوة أم "بزنس"؟شاهدتُ فيديو لمن يوصف ب «الداعية» عمرو خالد يروّج لنوع من العطور الذي تقدمه مؤسسة تجارية بعينها، محاولاً، دون أن يوفق، ألا يظهر ذلك الترويج على أنه دعاية وإعلان، حين يقرن حديثه بجمل غير مترابطة عن كونه يحب الجمال، وأن الدين يحث على الجمال، قبل أن يختم حديثه بالقول إن العطور، وبالذات التي تقدمها المؤسسة التي سماها، هي أحد مظاهر الجمال الذي يدعو إليه.قبل أسابيع قليلة أيضاً شاه ......





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