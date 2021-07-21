تأجيل تقديم عروض استضافة كأس آسيا 2027

2021/07/21 | 11:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تأجيل عملية تقديم عروض استضافة كأس آسيا 2027 إلى العام المقبل، بدلاً من الحالي بسبب جائحة كوفيد-19.

كان من المنتظر اختيار الدولة الفائزة باستضافة كأس آسيا، على هامش المؤتمر السنوي للاتحاد الآسيوي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

وتقدمت الهند، إيران، قطر، والسعودية، بعروض لاستضافة البطولة القارية.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان: “أقرت اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بقيود السفر في تنظيم الزيارات التفقدية للاتحادات الأعضاء التي تقدمت للاستضافة، والتي تشكل جزءاً أساسياً من عملية تقديم العروض، ولذلك تم الاتفاق على اختيار البلد المضيف لكأس آسيا 2027 في عام 2022، بدلاً من المؤتمر السنوي 31 للاتحاد الآسيوي في 27 نوفمبر 2021”.

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