2021/07/21 | 11:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة "ناس" على تلكرام..آخر تحديثاتنا أولاً بأول

حدث فجر هذا اليوم

الدفاع المدني تنفذ عمال وتخمد حريق داخل سوق جنوب غرب بغداد .

تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ عدد من عمال مخبز بعد اندلاع حادث حريق داخل سوق الشرطة الرابعة جنوب غرب بغداد .

حيث أتت النيران على عدد من المحال التجارية في ساعات الفجر الأولى من صباح هذا اليوم الاربعاء فيما تسارعت فرق الدفاع المدني الى تطويق وعزل النيران وابعدت خطرها عن الشواغر القريبة من موقع الحادث من ابنية ومحال تجارية داخل السوق، وحجمت الاضرار الناتجة عنها وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية .

وعلى اثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل السوق .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد: إنقاذ عمال من حريق كبير في سوق ’الشرطة الرابعة’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد: إنقاذ عمال من حريق كبير في سوق ’الشرطة الرابعة’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).