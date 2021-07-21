القبض على متهم بتجارة العملة المزيفة وآخرين بقضايا السرقة في بغداد

2021/07/21 | 11:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت مديرية مكافحة اجرام بغداد القبض على متهم بتجارة العملة المزيفة وآخرين بقضايا السرقة في العاصمة بغداد.وذكر بيان للمديرية ان مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب باب الشيخ / تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بالمتاجرة بالعملة المزيفة من فئة (٥٠) الف دينار، مشيرة إلى أن عملية القبض تمت بعد توفر معلومات عن المتهم حيث تم نصب كمين محكم والقبض عليه بالجرم المشهود أثناء محاولته تصريفها.واضاف ان مفارز مكافحة الإجرام نفذت أوامر القاء القبض بحق أربعة متهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ضمن مناطق حي العامل والكاظمية والزهور والقدس وتم توقيفهم وفق المواد القانونية 446 ، 444 ، 443 ، 442 من قانون العقوبات./انتهى9

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