الرئيس اللبناني يؤكد إجراء الاستشارات النيابية في موعدها

2021/07/21 | 11:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن الاستشارات النيابية ستجري في موعدها.وقال عون في تغريدة على تويتر تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: حسماً لأي اجتهاد او إيحاء، فإنّ الاستشارات النيابية ستجري في موعدها، وأي طلب محتمل لتأجيلها يجب أن يكون مبرراً ومعللا".

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