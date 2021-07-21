تداول فيديو بوتين يهنئ بعيد الأضحى باللغة العربية

2021/07/21 | 11:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وهو يهنئ بمناسبة عيد الأضحى باللغة العربية.

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