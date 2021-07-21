(بغداد اليوم) تنشر اسعار صرف الدولار في محافظات الوسط والجنوب

2021/07/21 | 11:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي نسبيا ، صباح اليوم الاربعاء، في بورصات محافظات الوسط والجنوب.

وسجل سعر شراء الـ 100 دولار ، 148.000 دينار عراقي، فيما سجل سعر ، بيع الـ 100 دولار، 148.400 دينار عراقي.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي مساء امس الثلاثاء، في بورصة الكفاح ببغداد نحو 1482.50 دينار.

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