2021/07/21 | 11:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت اسعار الذهب، الأربعاء، مع ظهور الدولار كملاذ آمن وسط مخاوف من أن متحور “دلتا” قد يوقف الانتعاش الاقتصادي العالمي .وانخفض سعر الذهب بالتعاملات الفورية بنسبة 0.2٪، ليصل إلى 1807.32 دولارًا للأوقية.وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة، … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار الذهب العالمية تتراجع وسط مخاف انكماش الانتعاش الاقتصادي العالمي بسب متحور دلتا) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار الذهب العالمية تتراجع وسط مخاف انكماش الانتعاش الاقتصادي العالمي بسب متحور دلتا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).