صحة كربلاء: نواجه المعركة الأشد شراسة وقد نغرق جميعاً

2021/07/21 | 11:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه مدير دائرة صحة كربلاء صباح الموسوي، اليوم الأربعاء، تحذيراً جديداً حول خطورة موجة الجائحة، داعياً إلى الالتزام بأربعة إجراءات للنجاة من “المعركة الأشرس”.وقال الموسوي في بيان، انه “تحدثنا إليكم سابقاً، وشرحنا لكم، وحذرناكم بكل صدق وأمانة بأننا نواجه أشرس معركة، وأشرس عدو، لا يفرق بين كبير وصغير، ولا بين امرأة أو […]

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