فاوتشي: 80% من الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة هي بسلالة دلتا

2021/07/21 | 11:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي عن حدوث تسارع كبير في الإصابة بالسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا بين الاميركيين.

وأكد فاوتشي خلال جلسة لمجلس الشيوخ الأميركي إن السلالة دلتا، هي السبب في أكثر من ثمانين في المئة من حالات الإصابة الجديدة في البلاد، لافتا الى ان اللقاحات المصرح باستخدامها ما زالت فعالة بنسبة تزيد عن تسعين في المئة في خفض معدلات دخول المستشفيات والوفيات.

وفي السياق ذاته ذكرت مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والنسكي، إن متوسط عدد حالات الوفاة بكورونا في الولايات المتحدة بلغ مئتين وثلاثة وتسعين في اليوم خلال الأسبوع الماضي، وهو أكبر بنسبة تقارب الثمانية واربعين في المئة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

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