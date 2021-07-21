اعتقال 8 مطلوبين للقضاء والقبض على تجار مخدرات بينهم امرأة

2021/07/21 | 11:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الامني، عن القاء القبض على ثمانية مطلوبين للقضاء وضبط اسلحة مختلفة في محافظة البصرة.

وذكرت الخلية في بيان ان القوات الأمنية في قيادة عمليات البصرة تستمر بعمليات البحث والتفتيش عن المطلوبين ومصادرة الأسلحة والاعتدة غير المرخصة ضمن قاطع المسؤولية، حيث تمكنت من إلقاء القبض على ثمانية مطلوبين للقضاء، وضبطت ست بنادق كلاشنكوف ورشاشة متوسطة بالإضافة إلى كميات من المواد المخدرة والاعتدة الخفيفة والمتوسطة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية والاستخبارية من إلقاء القبض على مجموعة من المتورطين بتجارة المخدرات في مركز محافظة البصرة بينهم امرأة تقوم بترويج للمواد المخدرة.

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