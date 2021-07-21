تراجع طفيف في أسعار النفط في السوق العالمية

2021/07/21 | 11:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، بعد أن أظهر تقرير صناعي زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الأميركية الأسبوع الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى ثمانية وستين دولاراً وثمانية وثمانين سنتاً للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الى ستة وستين دولاراً وسبعين سنتاً للبرميل ، بعد ارتفاعها دولاراً واحداً الثلاثاء.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار ثمانمئة وستة آلاف برميل للأسبوع الماضي، وفقًا لمصدرين بالسوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي.

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