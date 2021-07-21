بالفيديو: عشية عيد الأضحى..92  شهيدا وجريحا سقطوا بتفجير سوق الوحيلات بمدينة الصدر

2021/07/21 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

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لم يبق سوى الركام هنا..



عشرات الضحايا والجرحى خلفها انفجار سوق الوحيلات بمدينة الصدر..



اغلبهم من النساء والأطفال الذين لم يتجاوز عمرهم الاثني عشر عاما.

ويقول الأهالي ان الصراعات السياسية هي السبب الرئيس بتلك التفجيرات..



لأنها تأتي تزامنا مع قرب كل انتخابات. وبحسب احصاءات فان عدد الضحايا قد بلغ اثنين وتسعين..



خمسة وثلاثون منهم سقطوا كشهداء..



فيما تعرض سبعة وخمسون آخرون لجروح متفرقة نقلوا على اثرها للمستشفيات القريبة.

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