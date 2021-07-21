الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع في أحد الأسواق ببغداد

2021/07/21 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، إخماد حريقاً اندلع في أحد الأسواق جنوب غرب بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ عدد من عمال مخبز بعد اندلاع حادث حريق داخل سوق الشرطة الرابعة جنوب غرب بغداد"، مبينة أن "النيران أتت على عدد من المحال التجارية في ساعات الفجر الأولى من صباح هذا اليوم".

وأضافت، أن "فرق الدفاع المدني سارعت بتطويق وعزل النيران وأبعدت خطرها عن الشواغر القريبة من موقع الحادث من ابنية ومحال تجارية داخل السوق، وحجمت الاضرار الناتجة عنها وأنهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية".

وتابعت أن "الدفاع المدني طلب فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل السوق".

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