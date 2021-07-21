السعودية تحدد المؤسسات التي تشترط تطعيم كورونا لدخولها

2021/07/21 | 11:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشترطت السعودية التطعيم ضد مرض كوفيد-19 لدخول ثمانية مواقع تتنوع بين مؤسسات خاصة وعامة، وذلك مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

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