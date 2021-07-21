اعتقال مجموعة استهدفت ناشطا بارزا بعبوة ناسفة

2021/07/21 | 11:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت القوات الامنية، الأربعاء، من اعتقال مجموعة متورطة باستهداف أحد الناشطين في محافظة ذي قار، بعبوة ناسفة.

وذكر مكتب المحافظ احمد الخفاجي في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (21 تموز 2021)، أن قوة من "قيادة شرطة ذي قار، وجهاز الأمن الوطني ووكالة الاستخبارات ألقت القبض على المجموعة التي استهدفت أحد الناشطين بعبوة ناسفة".

وأضاف البيان، أن "المجموعة الآن في قبضة القوات الأمنية والتحقيقات جارية من قبل الجهات المختصة".

وفي وقت سابق، استهدف مجهولون بـ"عبوة محلية الصنع منزل الناشط سلام العصمي وسط الناصرية".

وخلف الهجوم أضراراً في واجهة منزل الناشط وسيارة كانت بالقرب منه".

وقام "خبراء المتفجرات برفع عينات من موقع الانفجار لمعرفة تفاصيل أكثر عن طبيعة العبوة".

وشارك العصمي، في الحملة الاحتجاجية الأخيرة لـ "إنهاء الإفلات من العقاب".

واغتال مسلحون علي العصمي شقيق الناشط المستهدف بهجوم مسلح وسط الناصرية في ديسمبر 2019.

N.A

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