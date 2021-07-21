الحكومة الألمانية تخصص مساعدات طارئة لضحايا الفيضانات

2021/07/21 | 12:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد أسبوع من بدء أزمة الفيضانات في ألمانيا، تعتزم الحكومة في برلين إطلاق مساعدات طارئة بقيمة ملايين اليورو اليوم الأربعاء.

والهدف من ذلك هو إصلاح الأضرار الأشد التي لحقت بالمباني والبنية التحتية البلدية وتلبية الاحتياجات الطارئة الخاصة.

وتضررت ولايتا شمال الراين وستفاليا وراينلاند بالاتينات غربي البلاد بشكل خاص، ويصل المبلغ الإجمالي إلى حوالي 400 مليون يورو (471 مليون دولار)، نصفه ستدفعه الحكومة الاتحادية والنصف الآخر من قبل الولايات الألمانية.

ومن المقرر أيضاً إنشاء صندوق لإعادة الإعمار، ولن يتخذ قرار بشأن مبلغ هذا الصندوق إلا عندما يتم تحديد مدى الضرر بقدر أكبر من الدقة في الأسابيع المقبلة.

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