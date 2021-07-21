أربيل تستقبل 11 ألف سائح من وسط وجنوب العراق بأول أيام العيد

2021/07/21 | 12:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ استقبلت محافظة أربيل بإقليم كردستان، في اليوم الأول من عيد الأضحى نحو 11 ألف سائح، غالبيتهم من محافظات وسط وجنوب العراق.وخلال الأيام الماضية، دخل عدد كبير من السياح إلى إقليم كردستان ولا يزال تدفقهم مستمراً، ما يعود بالفائدة على قطاع السياحة في إقليم كردستان.وقال مراسل شبكة رووداو الإعلامية، من حاجز شيراوه في أربيل: "دخل أمس الثلاثاء الموافق أول ايام عيد الأضحى، 11 ألفاً و671 سائحاً من وسط وجنوب العراق".كما وصل اليوم الأربعاء، عند الـ 6 صباحاً عددٌ كبير من السياح عند حاجز شيراوه في أربيل، غالبيتهم من وسط وجنوب العراق، رافق ذلك زيادة بعدد القوات الأمنية والفرق الصحية بهدف تسهيل عبور السياح، وإجراء اختبار فيروس كورونا، فيما كانت فرق السياحة على أتم الجهوزية في استقبال السياح.وقال سلام خوشناو، مسؤول مداخل أربيل إن "مطلبنا الرئيسي من السياح هو الالتزام بالاجراءات الصحية".ووفقاً لإحصائيات السياحة في إقليم كردستان، تم تسجيل دخول أكثر من 75 ألف سائحٍ إلى أربيل خلال الأيام الخمسة الماضية، حيث توجهوا إلى المنتجعات والمصايف والأماكن السياحية.ولا يزال دخول الأفواج السياحية الى محافظة دهوك في إقليم كردستان مستمراً، و"بالمقارنة مع العام الماضي، ازداد تدفق السياح الى المحافظة بين 70 إلى 80%، ووفقاً لإحصائيات سياحة دهوك، سجل قرابة 20 ألفاً من السياح أماكنهم مسبقاً".وكانت محافظة السليمانية، استقبلت قرابة الـ100 ألف سائح خلال عيد الفطر الماضي، ومن المتوقع أن يفوقها عدد السياح في عيد الأضحى./انتهى9

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