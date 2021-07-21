محافظتان عراقيتان تستنفران امنيا لهذا السبب

2021/07/21 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

شهدت الحدود الادارية في محافظتي صلاح الدين وديالى، لاسيما في منطقة المطيبيجة، استنفارا امنيا، بسبب نشاط تنظيم داعش الارهابي في هذه المنطقة.

وقال مصدر امني لـ ( بغداد اليوم)، ان "عناصر من تنظيم داعش الارهابي قاموا في ساعة متأخرة من ليلة امس، بالتعرض من خلال اسلحة القنص لنقاط تابعة للجيش في حوض المطيبيجة، اسفر عن مقتل واصابة 4 جنود".

واضاف، ان "الاستنفار شمل كل نقاط منطقة المطيبيجة والمناطق المحيطة بها، مشيرا وجود تنسيق بين التشكيلات الامنية لدرء اي خطر محتمل".

وتابع، ان "الاستقرار الامني الذي مرت به المطيبيجة، لم يستمر طويلا بسبب نشاط خلايا داعش في بعض مناطقها ".

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