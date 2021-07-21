الدفاع المدني: اخماد حريق داخل احد الاسواق جنوب شرقي بغداد

2021/07/21 | 12:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، اخماد حادث حريق نشب داخل سوق جنوب غرب العاصمة بغداد، مشيرا الى أنقاذ عدد من العمال.وقالت المديرية في بيان، ان “فرقها تمكنت من إنقاذ عدد من عمال مخبز بعد اندلاع حادث حريق داخل سوق الشرطة الرابعة جنوب غرب بغداد”.وأضافت أن “النيران أتت على عدد من […]

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