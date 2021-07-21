الرافدين يعلن زيادة الفوائد على الودائع في حساباته

2021/07/21 | 12:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخرجوا أموالكم من المنازل وأحصلوا على عوائد مجزية (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين، رفع نسب الفائدة على الودائع في حساباته لتشجيع المواطنين على إيداع أموالهم.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "فتح حسابات التوفير والجاري للمواطنين يكون في فروع المصرف وذلك لإيداع أموالهم في المصرف بدلًا من اكتنازها في المنازل والحصول على العوائد المالية المجزية".

وأكد المصرف، "زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة ستة أشهر لتصبح 4.5 بالمئة، وكذلك زيادة نسبة الفائدة على الودائع الثابتة لمدة سنة لتكون 5.5 بالمئة".

وأضاف البيان، "تم زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة سنتين لتصبح 6.5 بالمئة".

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