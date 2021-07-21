مدينة بريزبين الأسترالية تفوز باستضافة أولمبياد 2032 

2021/07/21 | 13:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مُنحت مدينة بريزبين الأسترالية حق استضافة أولمبياد 2032 الصيفي، وفق ما أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية خلال اجتماعها في طوكيو الأربعاء قبل يومين على انطلاق الألعاب في العاصمة اليابانية.

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