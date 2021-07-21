توقعات بتساقط الأمطار في 3 مدن عراقية

2021/07/21 | 13:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشيرالتنبؤات الجوية، اليوم الأربعاء، إلى فرص طفيفة لتساقط الأمطار في بعض مناطق العراق بسبب تشكل غيوم نتيجة ارتفاع الرطوبة، فيما تنخفض درحات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.

وقال الراصد الجوي حسين الأسدي في تدوينة ، إن "البلاد تشهد اليوم ويوم غد الخميس فرصة لتشكل سحب رعدية على مناطق بادية المثنى أو البصرة وجنوب ميسان بسبب توفر الرطوبة وتيار علوي بارد، حيث من المتوقع تشكل غطاء من السحب ربما تتحول إلى سحب رعدية لكنها فرصة ضعيفة ومتغيرة".

وأشار إلى أن "حركة الرياح السطحية في معظم المناطق شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، عدا مناطق جنوب شرق البلاد البصرة وميسان لا تزال جنوبية شرقية، حيث ترتفع معها معدلات الرطوبة النسبية التي مصدرها الخليج العربي".

وتابع، "مع ساعات عصر ومساء الغد تتحول إلى شمالية غربية أيضاً عدا جنوب البصرة تتحول صباح الجمعة وتنتهي معها الرطوبة النسبية المرهقة والتي استمرت أسبوع تقريباً في المناطق المذكورة".

وتوقع الأسدي، انخفاضاً أكبر لدرجات الحرارة ابتداءً من يوم غد الخميس وعودتها إلى معدلاتها العامة في مثل هذا الوقت من كل عام، بينما يكون الانخفاض طفيفاً جداً في مناطق الجنوب والتي تلامس 50° درجة مئوية".

PUKmedia متابعة

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