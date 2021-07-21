انقطاع الماء عن محافظة عراقية.. والجهات المعنية تؤكد: سنسلك القانون!

2021/07/21 | 13:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية ماء النجف، الاربعاء، عن تعرض بعض الابراج المغذية للسقوط بسبب تفريغ خاطئ للحمولة من قبل أحد السواق.

وذكرت المديرية في بيان تلقىNRT عربية نسخة منه (21 تموز 2021)، انه "منذ الصباح والى الان جميع الملاكات الهندسية في مديرية ماء النجف الاشرف ودائرة الكهرباء تعمل بكل جهد وجميع الملاكات والكوادر في الانذار لاصلاح الابراج التي تغذي مشروع ماء الزركة الكبير ومشروع الغدير ومشروع ماء الكوفة التي تعرضت لاسقاط بسبب تصرف سائق سيارة حمل قام إسقاط الابراج اثناء تفريغ حمولته في المناطق الزراعية وفر هاربا تاركا النجف وابناءها بدون ماء".

واضاف البيان ان "هناك اجراءات قانونية بحقة من قبل القسم القانوني في مديرية ماء النجف الاشرف".

وتابع، "الان جاري اصلاحها الابراج وفي الساعات القليلة القادمة سيتم ضخ الماء لجميع احياء النجف الاشرف".

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