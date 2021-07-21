الدولار يسجل هذه الاسعار تزامنا مع أيام العيد

2021/07/21 | 13:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مختصون اقتصاديون، قائمة باحدث اسعار صرف الدولار في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة اليوم الاربعاء.

وبحسب القائمة التي اطلع عليها NRTعربية، (21 تموز 2021)، فان سعر الدولار جاء على النحو التالي:

اغلب مكاتب صيرفة بغداد (تقريبي)

بيع 148.750

شراء 148.250

وفي وقت سابق، قرر البنك المركزي العراقي، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 دينارا لكل دولار.

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