2021/07/21 | 13:01 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت روسيا اليوم الأربعاء 783 وفاة و23704 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضي، مقابل 784 وفاة و 23770 إصابة في الإحصائية السابق.أفاد بذلك مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، الذي تشير بياناته إلى أن إجمالي حالات الإصابة بكورونا في البلاد وصل إلى 6 ملايين و30240، منها 150705 حالات وفاة.وذكر المركز أن 22584 مريضا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما رفع حصيلة المتعافين إلى 5 ملايين و404797 شخصا.وشهدت العاصمة موسكو ارتفاعا طفيفا في معدل الإصابات اليومية، وذلك بعد تراجعه على مدى الأيام الأربعة الأخيرة، حيث بلغ 3254 حالة اليوم مقابل 3188 أمس، مع تسجيل 104 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا..



783 وفاة و23,7 ألف إصابة جديدة بكورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا.. 783 وفاة و23,7 ألف إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا.. 783 وفاة و23,7 ألف إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).