انقطاع المياه في عدد من أحياء المدينة بسبب غزارة الامطار في حاج عمران

2021/07/21 | 13:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدى تساقط الامطار الغزيرة في مناطق حدودية في أربيل الى حرمان أحياء في المدينة من مياه شبكة الاسالة.

وأعلنت مديرية الماء والمجاري في محافظة أربيل إيقاف تدفق المياه في شبكة الإسالة إلى بعض المناطق والأحياء السكنية بسبب الأمطار الغزيرة التي تساقطت في منطقة حاج عمران الحدودية، والتي أدت الى تعكر المياه وبالتالي إيقاف تدفقها في الشبكة في حين دعت المديرية الأهالي الى ترشيد الاستهلاك لحين معالجة المشكلة.

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