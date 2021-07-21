مطلقية الحق ومحاولات تأطيره شخصيا وزمنيا - عباس علي العلي

2021/07/21 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي من أشهر المقولات التي يتداولها البعض في بيان حقيقة ما يعتقد تلك العبارة الهجينة المزدحمة بتناقضاتها الداخلية وما بنيت عليها من فكرة { كل ما عندنا من الحسين وكل ما لدينا فهو من عاشوراء}، قد لا يعرف البعض هذه المقولة وقد لم يسمع الكثيرون فيها من قبل ولكنها واحدة من أهم الأفكار التي ولدت لتكون عنوانا عقديا عند البعض ومفتاحا لفهم ما هو مؤمن به، الحقيقة هنا أنا لا أقف موقف الطائفي أو المعارض للفكرة بقد ......





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