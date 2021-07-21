2021/07/21 | 13:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اشرف قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم على تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى المبارك.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني ان قائد عمليات بغداد تفقد قاطع مسؤولية الفرقة (الثانية شرطة اتحادية/ فرقة المشاة السادسة) في جانب الكرخ وذلك للأشراف الميداني على تنفيذ الخطة الأمنية المعدة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة من قبل القطعات الماسكة للأرض ، حيث التقى خلالها بالفريق قائد قوات الشرطة الاتحادية وذلك لتنسيق الجهود ودعم القطعات وتذليل المعوقات التي يواجهونها في تنفيذ واجباتهم.وفي سياق متصل التقى قائد العمليات بعدد من المقاتلين خلال الواجبات الليلية في السيطرات الرئيسية والمرابطات وحثهم على الالتزام بالواجب والتفتيش الدقيق للعجلات والأشخاص كما اكد على ضرورة تواجد القادة والامرين بكافة المستويات على رأس قطعاتهم وذلك للتأكيد على رفع الحالة المعنوية لدى المقاتلين والوقوف على تطبيق الخطة الامنية المعدة من قبل القيادة والتأكيد على عناصر الوكالات والأجهزة الاستخبارية المتواجدين بضرورة رفد القطعات الماسكة بالمعلومات الدقيقة عن الأشخاص المطلوبين للقضاء والعجلات غير الاصولية لتفويت الفرصة على المجاميع الإرهابية والمتعاونين معهم وعصابات الجريمة المنظمة والخارجين عن القانون من استهداف المواطنين وتعكير صفو الامن والاستقرار في العاصمة بغداد .والتقى قائد العمليات خلال الجولة الليلية بعدد من المواطنين واستمع الى آرائهم حول ما يرونه خلال تجوالهم في المدينة من ظواهر إيجابية وسلبيه لغرض معالجتها من قبل الجهات ذات الاختصاص./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات بغداد يشرف على تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى المبارك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد عمليات بغداد يشرف على تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى المبارك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).