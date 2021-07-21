الموانئ تشهد أعمال التفريغ والشحن طيلة أيام عيد الأضحى

2021/07/21 | 13:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق عن مواصلتها أعمال التفريغ والشحن في موانئها دون توقف طيلة ايام عيد الأضحى.وقال المدير العام للشركة فرحان الفرطوسي بحسب بيان " تستمر ملاكات الشركة بارساء وإقلاع السفن في الموانئ ، اذ رست على أرصفة ميناء ام قصر الجنوبي عدة سفن من بينها الناقلة النفطية DNARKA على رصيف 11 وناقلة النفط VAUGAN على رصيف رقم 8 .وأضاف بينما رست الجنيبة DG11 والساحبة RUBY 5 على رصيف رقم 3 يحمل 7502 طن كلنكر فل لصالح شركة ام قصر الشمالية لصناعة الاسمنت ، والعمل مستمر بالتفريغ .واوضح " بينما رست الباخرةNavig 8 GaUNT على رصيف رقم 2 تحمل على متنها 33/000 الف طن زيت خام والعمل جار طيلة عطلة ايام العيد ./انتهى

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