صحة الأنبار تتوقع أياماً ’صعبة’: الأمر لم يعد سراً.. والخطر تجاوز الخطوط الحمراء!

2021/07/21 | 13:06 - المصدر: وكالة ناس

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الوضع لم يعد يحتمل النقاط التالية ...

1_التهاون

2_المجاملة

3_التجاهل.

التهاون والاستهزاء بالوضع وعدم الإلتزام ، والمجاملات التي تقع على عاتق المواطن والمسؤول والتجاهل بعدم أخذ اللقاح

كل هذه العوامل ساعدت على تفشي الوباء خصوصاً مع الدخول بالموجة الثالثة الى العراق .

ولم تعد هناك أسرار يجب أن تُكتم بين المواطن ووزارة الصحة، فكل شيء أصبح واضح والوضع يشرح ذلك جيداً.

_ ففي تصريح واضح وخطير لمدير صحة الانبار وبالقلم العريض كورونا دخلت الينا بموجة جديدة.

كما شرح ايضاً

مرض كورونا لا يزال يشكل خطرا حقيقيا وقاتلا وقد عاد مجدداً ليجتاح كل دول العالم ومنها بلدنا العزيز وقد تجاوز المرض كل الخطوط الحمراء ولذلك لا نريد أن نرى مستشفياتنا تغص بالمرضى بحيث لايتبقى فيها سريراً فارغاً واحداً يستقبل الحالات الحرجة والمتزايدة من مرضى كورونا.

ولا نخفي سرا عندما نقول اننا نتوقع أياماً صعبة على الجميع لا سامح الله إذا لم نتعامل بحزم وجد مع هذا الموضوع ويتوجب علينا جميعا أن نلجأ إلى الحل الوحيد الا وهو التطعيم ضد المرض وعدم التأخير بالذهاب إلى منافذ التلقيح المنتشره في عموم اقضية محافظتنا العزيزة التي تفتح أبوابها حتى في يوم الجمعه والعطل الرسمية وجميع أيام العيد .

نهيب بكل المواطنين المشمولين بالحصول على اللقاح ممن هم أكبر من 18 عاما وعددهم يصل إلى مليون مواطن وقد وضعنا هدفنا بتطعيم لايقل عن 80٪ من المواطنين ونحن نعمل على توفير اللقاح في معظم اقضيتنا ومنها لقاح فايزر.

نناشدكم بالله أن تاخذوا الأمر على محمل الجد وان تصونوا أرواحكم وأرواح عوائلكم وأطفالكم وان لا تلتفتوا لكلام البعض من الجهلة والسذج والمتخلفين الذين يتاجرون بأرواح الناس دون علم او بينة الذين يعملون على تأخيركم في أخذ اللقاح وكلنا مسؤولون أمام الله في الحفاظ على حياتنا وحياة الناس جميعا.

وأتمنى ان لايكون اللقاح خيارا شخصيا لأن كل شخص لايأخذ اللقاح قد يكون مسؤول عن ضياع حياة أشخاص اخرين وعلينا أن نتذكر أننا جميعاً حصلنا سابقاً على لقاحات مختلفة مثل شلل الأطفال والحصبه وغيرها من اللقاحات ولن يختلف الأمر مع لقاح مرض كورونا.

أدعوا الجميع للإسراع بمراجعة منافذ التلقيح لأن أخذ اللقاح هو الطريق الأمن للحفاظ على حياتنا وحياة أهلنا داعين الله مخلصين أن يجنبنا المزيد من المآسي التي تسبب بها مرض كورونا.

خضير خلف شلالمدير عام صحة الانبار

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