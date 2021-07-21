لجأ البعض إلى تعليق الأعلام البيضاء.. فيروس كورونا يضرب منطقة جنوب شرق آسيا

2021/07/21 | 13:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت منطقة جنوب شرق آسيا لارتفاع كبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا حيث يجتاح متغير "دلتا" المنطقة.تفوقت إندونيسيا على الهند لتصبح بؤرة الوباء الجديدة في آسيا.وتعاني تايلاند أيضًا من أسوأ انتشار في الجائحة.مراسلة CNN، كريستي لو ستاوت، لديها آخر الأخبار المتعلقة بالفيروس مع انتشاره في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.

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