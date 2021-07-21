أمانة بغداد: مساع للتعاقد مع مدرب ولاعبين جدد

2021/07/21 | 13:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار يسعى نادي أمانة بغداد للتعاقد مع مدرب ولاعبين جدد لتمثيله في الموسم القادم في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بعد أن كان ضمن المراكز العشرة الأولى في هذا الموسم. وقال مدير المكتب الاعلامي عدي صبار في تصريح لوكالة الأنباء (واع)، اليوم الأربعاء، إن "ادارة النادي أنهت المفاوضات شفهيا مع المدرب الكروي جمال علي لتمثيل النادي في الموسم القادم إذ سيتواجد في بغداد بعد عيد الاضحى المبارك للتوقيع معه رسميا"، مبينا أن "الهيأة الادارية لنادي امانة بغداد قدمت شكرها وتقديرها للمدرب الكروي السابق عصام حمد بعد انتهاء عقده مع النادي وعلى ما قدمه في المواسم السابقة".وأضاف، أن "هناك لاعبين سيتم التعاقد معهم لتمثيل النادي في الموسم القادم وتم ابلاغهم للحضور الى مقر النادي لانهاء التعاقد رسيما ومن ضمنهم اللاعب خلدون ابراهيم الذي مثل نادي نفط الوسط في الموسم الماضي وهناك لاعبين في جعبت المدرب جمال علي سيتم التعاقد معهم قريبا". وتابع صبار أن "طموح الهيأة الادارية واللاعبين أن يكون فريق امانة بغداد ضمن الاربعة الكبار في الموسم القادم، والكادر التدريبي عازم على تحقيق هذا الطموح".

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