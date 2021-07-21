الصحة البرلمانية: المساعي مستمرة لجعل امتحانات الجامعات الكترونيا

2021/07/21 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت لجنة الصحة والبيئة البرلمانية، اليوم الثلاثاء، استمرار المساعي لجعل امتحانات الجامعات الكتروني بدل الحضوري.

وقال عضو اللجنة عبد عون العبادي لـ(بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب من خلال لجانه مازال يعمل ويسعى لجعل امتحانات طلبة الجامعات الكتروني وليس حضوري بسبب الموقف الوبائي الخطير الذي يمر به العراق بسبب جائحة كورونا ".

وأضاف العبادي ان "الحوارات والنقاشات والاجتماعات مستمرة مع الجهات التنفيذية المختصة حتى تتخذ قرار يحسم هذا الملف خصوصا هناك تخوف كبير لدى الطلبة وأهاليهم من الامتحانات الحضورية بسبب فيروس كورونا".

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