2021/07/21 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع في درجات الحرارة في عموم محافظات العراق ليوم غد

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