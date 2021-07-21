التربية تحسم مسألة الامتحانات الحضورية للعام الحالي

2021/07/21 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

حسمت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، جدل الامتحانات الحضورية للعام الدراسي 2020-2021 للثالث المتوسط والسادس الإعدادي.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق في تصريح لوكالة الأنباء العراقية تابعته (بغداد اليوم)، إن "الوزارة لم تجر اي تغيير على موعد الامتحانات النهائية للصفوف الثالث المتوسط والسادس الاعدادي"، مؤكدا أن "امتحانات الصف الثالث المتوسط ستبدأ في الاول من اب والسادس الاعدادي في 21 منه وستكون حضورية".

وأضاف، أنه "ضمن الصلاحيات الممنوحة للوزارة أصبحت امتحانات الثالث أربع مواد فقط"، مبينا أن "الوزارة جادة باتباع جميع الاجراءات والارشادات الصحية الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية خلال فترة الامتحانات".

وتابع فاروق أن "الوزارة أكملت جميع الاجراءات اللوجستية والفنية لاجراء الامتحانات منذ الرابع من شهر تموز إلا أن ارتفاع دراجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي حالا دون اقامة الامتحانات وتم التأجيل لغاية شهر اب"، مبينا أنه "تم الانتهاء من اختيار المراقبين والمراكز الامتحانية ودفاتر الاختبارات، وأن عددا من المدارس زودت بمولدات كهرائية وبعضها زود بخطوط من المولدات الاهلية القريبة".

ودعا المتحدث باسم التربية جميع الطلبة الى "الاستعداد للامتحانات ومراجعة المواد واغتنام هذه الفرصة"، موضحا أن "الوزارة حريصة كل الحرص على نجاح الطلبة وبتعليم جيد وعلى الجميع الاجتهاد وبذل الجهود للوصول للنجاح رغم الظروف الصعبة".

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