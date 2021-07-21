التربية: امتحانات الثالث والسادس ستكون حضورية بموعدها

2021/07/21 | 13:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزارة أكملت جميع الاجراءات اللوجستية والفنية لاجراء الامتحانات منذ الرابع من شهر تموز إلا أن ارتفاع دراجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي حالا دون اقامة الامتحانات وتم التأجيل لغاية شهر اب.

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